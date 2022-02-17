Пекин, , 05:25 — REGNUM Популярность официального талисмана зимних Олимпийских игр 2022 года в Пекине Бин Дунь Дуня, сделала его объектом незаконной продажи, сообщает 16 февраля агентство Синьхуа.

Бин Дунь Дунь — талисман зимней Олимпиады — 2022 в Пекине Цитата из видео на YouTube

С начала игр Министерство общественной безопасности Китая отслеживает связанные с ними незаконные действия, включая перепродажу талисмана по более высоким ценам в определенных торговых точках и распространение соответствующей контрафактной продукции на онлайн-платформах, сообщил представитель министерства.

По словам пресс-секретаря, в сотрудничестве с местными органами по надзору за рынком органы общественной безопасности в Пекине и восточной провинции Чжэцзян расправились с нелегальными версиями Бин Дунь Дуня.

Министерство заявило, что потребители должны уточнить у уполномоченных организаций, запрашивается ли предоплата или комиссионное вознаграждение, и им рекомендуется сообщать о мошеннических действиях в полицию.