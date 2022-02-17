Гватемала, 17 февраля, 2022, 05:16 — ИА Регнум. Не менее трех человек погибли в результате землетрясения магнитудой 6,8, произошедшего у западного побережья Гватемалы в ночь 16 февраля. Об этом сообщило издание Republica со ссылкой на Национальный координационный центр по борьбе с последствиями стихийных бедствий (Conred).

Ольга Шклярова ИА REGNUM Флаг Гватемалы

Причиной их смерти стал сердечный приступ. Землетрясение коснулось более 31 тыс. жителей Гватемалы. Оно вызвало оползни, перебои с электричеством, а также повреждения и обрушения зданий.

Власти страны пытаются ликвидировать последствия подземных толчков. Глава государства Алехандро Джамматтеи призвал сограждан соблюдать меры предосторожности и следить за оперативной информацией сил гражданской обороны.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 января жертвами землетрясения на юге Гаити стали два человека. Магнитуда подземных толчков составила 5,3.