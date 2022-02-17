Североморск, Мурманская область, , 05:10 — REGNUM Силы Северного флота (СФ) ВМФ России, действующие в Баренцевом море в рамках масштабных учений, провели поиск и условное уничтожение подводной лодки противника. Об этом 16 февраля сообщает пресс-служба СФ на сайте Минобороны РФ.

БПК «Североморск»

Моряки в ходе учений проверяли отсутствие слежения за силами флота, осуществляли поиск подводных лодок иностранных государств, контролировали судоходство в акватории Баренцева моря.

пресс-служба СФ «Маневрирование при поиске подводных лодок, применение гидроакустического и противолодочного вооружения отработал экипаж большого противолодочного корабля (БПК) «Североморск». Его экипаж выполнил комплекс мероприятий по поиску, принуждению к всплытию и условному уничтожению подводной лодки противника, роль которого была отведена одной из атомных подводных лодок Северного флота».

Одновременно в рамках подводной дуэли атомные подводные лодки СФ отработали подводное маневрирование, применение гидроакустического вооружения в режиме активного поиска и действия при обнаружении и атаке подводного противника.

Как сообщало ИА REGNUM, корабельная ударная группа Северного флота в составе тяжёлого атомного ракетного крейсера «Пётр Великий» и фрегата «Адмирал флота Советского Союза Горшков» во взаимодействии с морской авиацией провела в Баренцевом море учения по противовоздушной обороне.

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