Якутск, , 05:10 — REGNUM В Якутии предусмотрели дополнительные выплаты врачам, медсёстрам и водителям санитарных машин. Деньги полагаются тем, кто работает с коронавирусными пациентами, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 17 февраля в пресс-службе правительства республики.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Поддержать сотрудников медучреждений решили в условиях увеличения нагрузки. Выплаты будут социальными, их намерены начислять за период с 1 января по 31 марта 2022 года. Врачам полагается 66 тысяч рублей, среднему медперсоналу — 40 тысяч рублей, младшему и другим категориям медработников — 20 тыс. рублей.

Аналогичные доплаты уже вводились в республике на пике пандемии. В 2021 году дополнительные деньги получили более 9 тыс. медработников.

Как сообщало ИА REGNUM, глава Якутии Айсен Николаев 16 февраля констатировал, что пациентов, которые находятся в реанимациях, не становится меньше. В крайне тяжёлом состоянии остаются 115 человек, 25 из них — подключены к аппаратам ИВЛ.