Красноярск, , 04:52 — REGNUM В четверг, 17 февраля, в Красноярске будет переменная облачность, преимущественно без осадков, на дорогах гололедица, температура воздуха −13… −11 °C. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ.

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В 08:40 на Театральной площади было — 16 °C.

Ночью с 17 на 18 февраля ожидается до −19… −17 °C, облачно с прояснениями.

Скорость юго-западного ветра 3−8 м/с, на порывах до 12 м/с. Давление — 750 мм рт. ст.

В пятницу, 18 февраля, в Красноярске до −9… −7 °C, облачно, небольшой кратковременный снег. Ночью — до −10… −8 °C.

В субботу, 19 февраля, в Красноярске ожидается до −7… −4 °C днём и до −13… −9 °C ночью. Облачно, небольшой кратковременный снег.

17−18 февраля в центральных и южных районах Красноярского края, в Хакасии и Туве на дорогах гололедица, в горных районах лавиноопасно.

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