Москва, , 04:53 — REGNUM Половина крупных городов на Дальнем Востоке могут не выполнить поручение главы РФ Владимира Путина о представлении на Восточном экономическом форуме-2022 мастер-планов своего развития, заявил 16 февраля полпред президента в ДФО Юрий Трутнев по итогам заседания совета губернаторов.

Реновация Иван Шилов © ИА REGNUM

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По словам Трутнева, по мастер-планам реновации городов в передовиках города Камчатского края, Хабаровск, Магадан. Отстают Находка, Нерюнгри.

«И мне кажется, это очень не правильно. Ведь там огромные инвестпроекты реализовываются. Появляются новые рабочие места и людям жить в этих городах. Не только власти, но и инвесторы должны быть заинтересованы в реновации городов и участвовать в этом процессе-в подготовке мастер-планов», — цитирует полпреда президента ТК «Корифей Хабаров».

Отмечается, что плохо с мастер-планами в 11 городах из 22-х крупных.

Как сообщало ИА REGNUM, в Хабаровском крае под глобальную реновацию попадают сразу три города: Хабаровск, Комсомольск-на-Амуре и Советская Гавань.