Анастасия Степанова, 17 февраля 2022, 07:22 — REGNUM Арбитраж Челябинской области в ближайшее время начнёт решать судьбу подконтрольного министерству экономического развития региона «Агентства инвестиционного развития», которое обросло долгами на треть миллиарда рублей. Почему юрлицо, призванное привлекать в регион инвестиции, подало заявление о самобанкротстве? Подробности — в материале ИА REGNUM.
Об АИР
Автономная некоммерческая организация «Агентство инвестиционного развития Челябинской области» была зарегистрирована в ЕГРЮЛ в июне 2013 года.
В мае 2019 года стало известно, что призванное привлекать инвесторов агентство прекратит своё существование как отдельное юрлицо. Предполагалось, что оно будет работать как часть фонда развития предпринимательства «Территория бизнеса». Но что-то пошло не так.
До сих пор в ЕГРЮЛ в карточке АНО нет отметок о реорганизации, а сама организация — действующее юрлицо. И не просто действующее, но и обросшее долгами по налоговой линии.
Руководит АНО с сентября 2019 года Павел Ефимов. Предыдущий директор — Алексей Бобов — был уволен на фоне скандала, связанного с планами построить кремниевый завод в Златоусте. Планы вызвали массовый протест населения. Позднее от проекта отказались, но это не помешало областному министерству провести совещание, на котором данный проект снова обсудили, вызвав недовольство губернатора. Тогда Бобов, занимавший пост с июня 2018 года, был уволен, а министр получил выговор.
Ефимов, судя по базе «Контур.Фокус», — шестой директор за девять лет существования АИР.
Примечательно: в ЕГРЮЛ Ефимов указан как конкурсный управляющий некоего ООО «Флагман», которое банкротится с 2017 года. За Ефимовым также закреплено ИП в области права. Он же указан в реестре и как конкурсный управляющий ряда компаний, которые на сегодня уже ликвидированы. Интересный выбор руководителя для государственного инвестиционного агентства.
Дела банкротные
Как гром среди ясного неба 12 января 2022 года в базе челябинского арбитража появляется иск о банкротстве, который подало АИР. Последнее потребовало начать в отношении него банкротное производство, попросив ввести первый этап — наблюдение.
Иным лицом в деле выступает НП «Центр финансового оздоровления предприятий агропромышленного комплекса».
Сам иск судья Белый из-за недочета оставил без движения, но в карточке дела уже есть запись, что истец подал ходатайство о приобщении к делу дополнительных документов. Дата первого заседания пока не назначена.
Заявленная в банкротном деле сумма довольно существенна для некоммерческой организации — 389 073 321,57 рубля. Казалось бы, откуда такие долги?
Долговые обязательства
В базе ФНС по должникам относительно АИР есть отметка, что данное юрлицо на начало февраля 2022 года имеет задолженность по уплате налогов, которая «направлялась на взыскание судебному приставу-исполнителю».
В базе «Контур.Фокус» также есть указание на то, что у АИР к взысканию заявлено 388,1 млн рублей, из которых 388 млн рублей — это налоговая задолженность. Так, 14 февраля 2022 года был составлен акт о взыскании налогов и сборов, включая пени, на сумму 4 474 902,05 рубля, 26 ноября 2021 года — о взыскании 16 916 385,93 рубля, а 23 июля 2021 года — о взыскании 366 724 496,77 рубля.
Более того, в отношении АИР есть действующее решение о приостановлении операций по счетам налогоплательщика. Всего в базе фигурирует четыре таких решения, последнее из которых внесено в конце января 2022 года. В качестве обоснования указано «неисполнение требования об уплате налога, сбора, страховых взносов, пени, штрафа, процентов».
Судебный спор с ИФНС
О том, откуда у агентства взялись долги по налогам, раскрывается в судебном споре прошлого года.
В июле 2021 года АИР через суд попыталось обжаловать решение налоговой инспекции, которым агентству были доначислены: налог на прибыль организаций за налоговые периоды 2016−2017 годов — 149 238 264 рубля, налог на прибыль организаций с доходов, полученных в виде процентов по государственным и муниципальным ценным бумагам, зачисляемый в федеральный бюджет (15%), за 2016 год — 118 084 833 рубля, пени по налогу на прибыль организаций — 86 074 419,89 рубля, штраф — 13 366 154,85 рубля «за неполную уплату налога на прибыль за налоговые периоды 2016−2017 годов в результате занижения налоговой базы». ИФНС тогда же потребовала «уменьшить убытки, исчисленные налогоплательщиком в завышенном размере за 12 месяцев 2017 года, в сумме 45 812 781 рубля».
Камнем преткновения среди прочего тогда стала целевая субсидия в 1,51 млрд рублей, которая была выделена агентству из бюджета для приобретения ценных бумаг АО «ЮУ КЖСИ», а также на обеспечение агентством режима «одного окна» для инвесторов.
Доводы АИР суд не убедили, и спор в первой инстанции был проигран. В декабре 2021 года было прекращено производство по апелляционной жалобе. Но в кассационной инстанции АИР до сих пор пытается отстоять свою позицию. До 25 февраля 2022 года кассационная жалоба оставлена без движения.
Вот так «Агентство инвестиционного развития Челябинской области» и докатилось до банкротного дела. Возникает вопрос, кто будет рассчитываться по долгам АИРа? Бюджет Челябинской области?
15 февраля 2022 года постановлением областного правительства проблемному агентству была выделена субсидия в виде имущественного взноса, но сумма в этот раз довольная скромная (1,5 млн рублей) и не покроет всех имеющихся у АИР долгов.