Пекин, , 04:45 — REGNUM Китайские исследователи обнаружили самую раннюю в мире окаменелость цветочного бутона в автономном районе Внутренняя Монголия на севере Китая, сообщает агентство Синьхуа.

Окаменелости головоногих моллюсков аммонитов, найденных на горе Улаган, в окрестностях озера Александр Куликов © ИА REGNUM

По словам исследователя из Нанкинского института геологии и палеонтологии при Китайской академии наук Ван Синя, окаменелость содержит стебель, ветвь с листьями, луковичный плод и крошечный бутон цветка размером около трех кубических миллиметров. Бутон цветка имеет длину менее 4 миллиметров, что намного меньше человеческого ногтя, сказал он.

Окаменелость была найдена в уезде Нинчэн во Внутренней Монголии. Ученые заявили, что окаменелый бутон цветка жил в юрский период, около 160 млн лет назад.

«Хотя в окаменелости остались только почка и плод, растение, должно быть, подверглось процессу цветения. То есть около 160 млн лет назад крошечный бутон цветка юрского периода, возможно, распустился под ногами динозавров», — сказал Ван, возглавлявший исследование.

Исследование было опубликовано онлайн в журнале Geological Society London Special Publications.