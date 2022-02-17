В Китае найден древнейший окаменелый цветочный бутон возрастом 160 млн лет
Пекин, 17 февраля, 2022, 04:45 — ИА Регнум. Китайские исследователи обнаружили самую раннюю в мире окаменелость цветочного бутона в автономном районе Внутренняя Монголия на севере Китая, сообщает агентство Синьхуа.
По словам исследователя из Нанкинского института геологии и палеонтологии при Китайской академии наук Ван Синя, окаменелость содержит стебель, ветвь с листьями, луковичный плод и крошечный бутон цветка размером около трех кубических миллиметров. Бутон цветка имеет длину менее 4 миллиметров, что намного меньше человеческого ногтя, сказал он.
Окаменелость была найдена в уезде Нинчэн во Внутренней Монголии. Ученые заявили, что окаменелый бутон цветка жил в юрский период, около 160 млн лет назад.
Исследование было опубликовано онлайн в журнале Geological Society London Special Publications.