Москва, , 04:45 — REGNUM Клинические исследования вакцины от коронавирусной инфекции, созданной на основе вирусоподобных частиц, запланировано начать через три недели. Об этом сообщил 16 февраля глава Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург в беседе с ТАСС.

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Специалист уточнил, что Минздрав РФ, понимая актуальность исследований препарата, одобрил 16 февраля проведение первой и второй фаз соответствующих исследований на гражданах от 18 до 55 лет. Все средства для этих целей уже выделены.

Гинцбург отметил, что первые результаты будут готовы, скорее всего, к осени текущего года. Исследования будут проводиться на базе семи медучреждений Санкт-Петербурга, Кирова, Перми, Новосибирской области, Москвы и Московской области, в них будут задействованы порядка 600 добровольцев.

Ранее ИА REGNUM сообщало о планах Минздрава выдать разрешение на клинические испытания вакцины, созданной на основе вирусоподобных частиц, в составе которой различные S-белки коронавируса, включая штаммы «Омикрон» и «Дельта».

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