Пекин, , 04:41 — REGNUM Министерство по чрезвычайным ситуациям Китая начало годичную кампанию по устранению рисков, связанным с перемещением опасной химической промышленности в Китае, сообщает агентство Синьхуа.

Отходы химического производства Андрей Репин

Этот шаг был осуществлен в связи с тем, что в последние годы страна ускорила перемещение опасных производств в свои центральные, западные и северо-восточные регионы из восточных прибрежных районов, сообщил на пресс-конференции представитель министерства Сунь Гуанъюй.

Кампания пройдет в 21 провинциальном регионе в рамках проектов по перемещению, сказал Сунь, добавив, что ожидается, что в этом году начнется осуществление более чем 470 таких проектов. По словам Суня, для предотвращения несчастных случаев необходимо разумное управление рисками безопасности.

Кампания направлена на усиление оценки новых и существующих проектов и принятие мер в отношении тех, которые не соответствуют стандартам безопасности для обеспечения безопасности в секторе, сказал Сунь.

В общей сложности 632 проекта, связанных с опасными химическими веществами, были перемещены в центральную, западную и северо-восточную части Китая с 2019 года, в основном из прибрежных районов восточного Китая, добавил он.