Благовещенск, 17 февраля, 2022, 04:42 — ИА Регнум. На окраине столицы Амурской области горожане сняли на видео рысь. Животное заметили в районе завода «Амурский металлист», сообщило Амур.INFO.

(сс) Wildfaces Рысь

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На место, где увидели рысь, выехали сотрудники охотуправления. Благовещенцев предупредили, что животное опасно.

Будет проведена проверка. Убивать рысь нельзя, так как она занесена в Красную книгу.

Как сообщало ИА REGNUM, в ноябре 2021 года в Благовещенске мужчина снял на видео рысь, которая отдыхала на автобусной остановке.