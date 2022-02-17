Каракас, , 04:37 — REGNUM Договоренностей о наращивании военного сотрудничества между Россией и Венесуэлой достигли венесуэльский президент Николас Мадуро и российский вице-премьер Юрий Борисов в ходе встречи в Каракасе. Об этом заявил глава латиноамериканской республики 16 февраля в ходе совместного выступления

Николас Мадуро Kremlin.ru

По его словам, указанный шаг направлен на сохранение мира и суверенитета, а также на защиту территориальной целостности. Мадуро добавил, что генеральный штаб венесуэльской армии и командующий вооруженными силами страны генерал Владимир Падрино Лопес получили детальные указания по поводу расширения подготовки военнослужащих и взаимодействия с Россией.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 января президент РФ Владимир Путин провел телефонный разговор с Николасом Мадуро и обсудил с ним реализацию совместных проектов Москвы и Каракаса в торгово-экономической, энергетической и других сферах.

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