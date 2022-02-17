Пекин, 17 февраля, 2022, 04:34 — ИА Регнум. Министерство образования Китая пообещало продолжить реализацию политики «двойного сокращения», чтобы облегчить бремя чрезмерной домашней работы и занятий вне класса для учащихся начальных и средних школ, сообщает 15 февраля агентство Синьхуа.

My own photo Китайские школьники

Министерство призвало к более подходящим домашним заданиям, более высокому уровню преподавания в классе и более высокому качеству внешкольных услуг для полной реализации политики. Внеклассные занятия предназначены для учащихся, которых родители не могут вовремя забрать после окончания школы, чтобы сделать домашнее задание или принять участие в физических упражнениях, занятиях искусством, литературой и других мероприятиях после школы.

В прошлом учебном семестре учащиеся тратили меньше времени на выполнение домашних заданий, и более 92% учащихся по всей стране добровольно участвовали во внеклассных мероприятиях, сказал представитель министерства Люй Юйган.