Пекин, , 04:31 — REGNUM Китайские прокуроры активизировали свои усилия по борьбе с финансовыми преступлениями в 2021 году, сообщил старший прокурор Верховной народной прокуратуры (ВНП) Китая, передает агентство Синьхуа.

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За первые 11 месяцев 2021 года число подозреваемых, обвиняемых в преступлениях, связанных с ценными бумагами и фьючерсами, увеличилось на 90,1% в годовом исчислении до 211, сказал старший прокурор Чжэн Синцзянь.

Создание офиса ВНП при Комиссии по регулированию ценных бумаг Китая способствовало борьбе с преступлениями, связанными с ценными бумагами, и послало сильный сигнал рынку капитала, сказал Чжэн.

Благодаря этому, прокуроры, регулирующие органы по ценным бумагам и полиция расширили свое сотрудничество, а местные органы прокуратуры получили лучшее инструктирование и надзор, сказал он.

Органы прокуратуры также оказывали сильное давление на незаконный сбор средств. За первые 11 месяцев 2021 года более 20 000 подозреваемых были обвинены в незаконном сборе средств у населения, и около 1800 подозреваемых были обвинены в мошенничестве со сбором средств.

Число дел об отмывании денег, возбужденных прокурорами по всей стране с января по ноябрь 2021 года, увеличилось на 117% в годовом исчислении, добавил Чжэн.