Владивосток, , 04:41 — REGNUM Приморье попало в число регионов РФ с самым загрязненным воздухом, сообщает РБК.

Задымление воздуха 24.mchs.gov.ru

Читайте также: В Красноярске из-за безветренной погоды нарастает загрязнённость воздуха

Руководитель Росприроднадзора Светлана Радионова рассказала, что если оценивать ситуацию по количеству произведенных расчетов размера вреда за 2020−2022 годы, то наиболее загрязненные города и региона страны: Ханты-Мансийский автономный округ, Краснодарский край и Приморье. Чуть лучше ситуация в Астраханской и Ярославской областях, Забайкалье, Иркутской области и Красноярском крае.

В лидерах по уровню загрязненности воздуха в России — Норильск в Красноярском крае. Здесь в воздух выбрасывается 1,8 млн т загрязняющих веществ — 30 тыс. вагонов.

Отмечается, что при оценки загрязненности речь идёт не только об оценке уровней выбросов в атмосферу, оценивается также и загрязненность воды.

Как сообщало ИА REGNUM, морозная и безветренная погода в Красноярске привела к скоплению над мегаполисом грязного воздуха.