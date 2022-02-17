Пекин, , 04:27 — REGNUM Китай попытается полностью внедрить управление корпоративными кредитными рисками на основе категорий в своей системе регулирования рынка в течение трех лет, сообщило Государственное управление рыночного регулирования Китая (SAMR), сообщает агентство Синьхуа.

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Полное продвижение управления корпоративными кредитными рисками на основе категорий поможет создать инновационную систему для усиления надзора за рынком, сказал заместитель главы SAMR Пу Чун, отметив, что этот шаг очень важен для создания бизнес-среды, ориентированной на кредитование.

Дифференцированные меры регулирования, применяемые для предприятий с различными категориями кредитного риска, помогут реализовать эффективное и справедливое регулирование и стимулировать жизнеспособность и креативность субъектов рынка, сказал Пу.

SAMR в прошлом месяце опубликовало руководство по продвижению управления корпоративными кредитными рисками на основе категорий с подробным описанием конкретных мер по дальнейшему повышению эффективности регулирования.

Согласно руководству, будет усилен надзор за ключевыми областями, такими как продукты питания, лекарства и специальное оборудование, а также мониторинг и раннее предупреждение о нарушениях в работе предприятий.