Пекин, 17 февраля, 2022, 04:24 — ИА Регнум. Член Госсовета КНР и министр общественной безопасности Китая Чжао Кэжи призвал активизировать усилия по дальнейшему пресечению трансграничных азартных игр, сообщает 15 февраля агентство Синьхуа.

Азартные игры

Призывая к сохранению высокого давления на нарушителей по данным вопросам, Чжао заявил на заседании, что подчиненные сети крупных иностранных игорных групп внутри Китая должны быть ликвидированы. Чжао подчеркнул важность международного сотрудничества в правоохранительной сфере и совместных действий в этом отношении.

Он добавил, что необходимо повысить осведомленность общественности о борьбе с азартными играми, и подчеркнул долгосрочный прогресс в борьбе с ними.