Тяньцзинь, Китай, , 04:19 — REGNUM Исследование показало, что употребление кофе или чая или их комбинации может быть связано с более низким риском развития инсульта и деменции, сообщает 15 февраля агентство Синьхуа.

Кофе Анна Рыжкова (с) ИА REGNUM

Исследователи из Тяньцзиньского медицинского университета Китая изучили 365 682 участника из британского биобанка в возрасте от 50 до 74 лет. Все участники сообщили о своих привычках употреблять кофе и чай. В течение среднего периода наблюдения за впервые выявленным заболеванием в течение 11,4 лет у 5079 участников развилась деменция, а у 10 053 был по крайней мере один инсульт.

Согласно исследованию, опубликованному в журнале PLOS Medicine, люди, которые выпивали от двух до трех чашек кофе или от трех до пяти чашек чая каждый день, или комбинацию из четырех-шести чашек кофе и чая, имели самую низкую частоту инсульта или деменции.

По сравнению с теми, кто не пил ни кофе, ни чая, люди, которые ежедневно выпивали от двух до трех чашек кофе и от двух до трех чашек чая, имели на 32% более низкий риск инсульта и на 28% более низкий риск развития деменции. Между тем, согласно исследованию, более низкий риск развития постинсультной деменции был связан с употреблением только кофе или в сочетании с чаем.

Исследователи также оценили связь видов кофе с инсультом и деменцией. Среди молотого кофе, растворимого кофе и кофе без кофеина они обнаружили, что любители молотого кофе были связаны с гораздо меньшим риском развития деменции, болезни Альцгеймера и сосудистой деменции.

Кофе является богатым источником антиоксидантов и биоактивных соединений, в то время как чай содержит кофеин и катехин, которые обладают нейропротекторными свойствами, такими как антиоксидантный стресс и противовоспалительные эффекты.