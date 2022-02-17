Якутск, , 04:21 — REGNUM На автозимнике «Яна» в Верхоянском районе Якутии ушёл под лёд грузовик «МАЗ». В кабине находились два человека, один из них спасся, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе МЧС по региону.

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ЧП произошло в десяти километрах от села Осохтох. Водитель, выбравшись из кабины, самостоятельно добрался до населённого пункта, его состояние оценивается как удовлетворительное. Судьба пассажира грузовика, который также находился в кабине, неизвестна.

«Предположительная причина провала — превышение максимально допустимой массы автотранспортного средства, допущенного для передвижения по автозимнику», — пояснили в МЧС по региону.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 января провалился под лёд реки Лена трактор, прокладывавший зимнюю дорогу к селу Жиганск. В кабине находились два человека.