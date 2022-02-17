Пекин, , 04:14 — REGNUM Статистические данные, опубликованные Всемирной организацией интеллектуальной собственности (ВОИС), показали, что Китай в 2021 году третий год подряд занимал первое место по объему международных патентных заявок, сообщает газета China Science Daily.

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Данные ВОИС показали, что в 2021 году в соответствии с Договором ВОИС о патентной кооперации (PCT) было подано около 277 500 международных заявок, что на 0,9% больше, чем годом ранее.

Заявители из Китая подали 69 540 заявок, что на 0,9% больше, чем в 2020 году. Представители Соединенных Штатов, Японии, Республики Корея и Германии подали 59 570, 50 260, 20 678 и 17 322 заявки соответственно.

Китайская телекоммуникационная компания Huawei возглавила рейтинг заявителей PCT, подав 6 952 заявки в 2021 году. Чжэцзянский университет Китая занял второе место среди учебных заведений с 306 заявками на PCT в 2021 году.