Лхаса, Китай, 17 февраля 2022, 04:11 — REGNUM Тибетский автономный район на юго-западе Китая опубликовал план реализации, касающийся развития массового спорта в период с 2021 по 2025 год, сообщает агентство Синьхуа.

Персонаж ритуального танца. Лхаса, 1938 год
Персонаж ритуального танца. Лхаса, 1938 год
Bundesarchiv

Бюро массового спорта Китая планирует построить или реконструировать не менее 34 спортивных парков и 95 национальных фитнес-центров.

Согласно плану, ожидается, что к 2025 году в Тибете доля людей, которые часто занимаются физическими упражнениями, составит 38,5% населения. Площадь спортивных площадок на душу населения планируется довести до 2,6 квадратных метров, при этом в 2025 году на каждые 1000 человек приходится 2,16 инструктора по социальным видам спорта.

Регион стремится развивать свой особый бренд массовых видов спорта, продолжая проводить такие мероприятия, как конференция по альпинизму в Тибете и полумарафон в Лхасе, чтобы расширить участие и охват местных фермеров и скотоводов. Тибет также планирует поощрять инвестиции из всех секторов в строительство объектов и сооружений для занятий массовыми видами спорта.