Лхаса, Китай, , 04:11 — REGNUM Тибетский автономный район на юго-западе Китая опубликовал план реализации, касающийся развития массового спорта в период с 2021 по 2025 год, сообщает агентство Синьхуа.

Персонаж ритуального танца. Лхаса, 1938 год Bundesarchiv

Бюро массового спорта Китая планирует построить или реконструировать не менее 34 спортивных парков и 95 национальных фитнес-центров.

Согласно плану, ожидается, что к 2025 году в Тибете доля людей, которые часто занимаются физическими упражнениями, составит 38,5% населения. Площадь спортивных площадок на душу населения планируется довести до 2,6 квадратных метров, при этом в 2025 году на каждые 1000 человек приходится 2,16 инструктора по социальным видам спорта.

Регион стремится развивать свой особый бренд массовых видов спорта, продолжая проводить такие мероприятия, как конференция по альпинизму в Тибете и полумарафон в Лхасе, чтобы расширить участие и охват местных фермеров и скотоводов. Тибет также планирует поощрять инвестиции из всех секторов в строительство объектов и сооружений для занятий массовыми видами спорта.