Тегусигальпа, 17 февраля, 2022, 04:10 — ИА Регнум. Верховный суд Гондураса отправил экс-президента страны Хуана Орландо Эрнандеса по итогам заседания, на котором рассматривалось дело об экстрадиции политика в Соединенные Штаты. Об этом сообщает газета Heraldo.

Holaciudad.com Полиция Гондураса

«По итогам предварительного слушания, которое длилось около трех часов в Тегусигальпе, судья Эдвин Ортес, который ведет процесс экстрадиции бывшего президента Хуана Орландо Эрнандеса, вынес постановление о предварительном аресте», — указали в издании.

Следующее заседание суда состоится 16 марта. Предполагается, что на нем сторона обвинения представит доказательства.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 февраля бывшего президента Гондураса Хуана Орландо Эрнандеса задержали в столице республики. Гондурасские власти уже получили запрос от США по выдаче политика, которого в Соединенных Штатах обвиняют в наркоторговле.