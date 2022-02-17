Пекин, 17 февраля, 2022, 04:09 — ИА Регнум. Госсовет КНР опубликовал план продвижения строительства своей системы контроля за чрезвычайными ситуациями на 14-ю Пятилетку (2021−2025), сообщает агентство Синьхуа.

Иван Шилов ИА REGNUM Китай

План предусматривает углубление модернизации системы и возможностей управления в чрезвычайных ситуациях в Китае и минимизацию потерь от стихийных бедствий и аварий для обеспечения безопасности жизни и имущества людей.

К 2025 году будет создан единый, быстро реагирующий и скоординированный механизм управления чрезвычайными ситуациями с более высоким уровнем научно-технической информации и комплексными системами поддержки.

Строительство аварийно-спасательных сил будет полностью усилено, говорится в плане. В плане также отмечалось, что к 2035 году должна быть создана система реагирования на чрезвычайные ситуации с китайскими особенностями для достижения социалистической модернизации.

В частности, система обеспечения готовности к управлению чрезвычайными ситуациями будет улучшена, механизмы предотвращения рисков и контроля станут более эффективными, меры по борьбе с катастрофами будут более отлаженными, а распределение ресурсов для контроля за чрезвычайными ситуациями будет оптимизировано, говорится в плане.