Пекин, , 04:06 — REGNUM Китай опубликовал список университетов, подходящих для второго этапа своей инициативы по созданию первоклассных университетов и академических дисциплин, сообщило Министерство образования КНР, передает агентство Синьхуа.

Китайские студенты

Первый этап флагманской инициативы по стимулированию качественного развития сектора высшего образования Китая был начат в 2016 году и завершен в 2020 году. Основываясь на статистике мониторинга, результатах и оценке предыдущего этапа, на втором этапе после оптимизированных процедур и экспертных оценок было отобрано в общей сложности 147 университетов и целый ряд дисциплин.

Второй этап поможет университетам достичь самых высоких стандартов в областях, в которых они обладают конкурентными преимуществами, и сосредоточиться на изучении и создании систем разработки, поддержки и оценки на основе категорий, говорится в сообщении министерства.

Благодаря этой инициативе университеты будут ориентированы на внедрение инноваций в соответствующих областях и направлениях и достижение существенных прорывов. Их будут поощрять к поступлению в университеты мирового класса, заявили в министерстве.