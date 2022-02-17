Казань, , 03:57 — REGNUM В арбитраж Татарии поступил банкротный иск, адресованный крупнейшему российскому судостроителю, — АО «Зеленодольский завод имени А. М. Горького». Финансовые претензии и банкротный иск от кредитора судом пока к производству не приняты, передаёт ИА REGNUM.

Иск к заводу

Иск от АО «Северное проектно-конструкторское бюро» из Санкт-Петербурга обнародован в базе суда 10 февраля 2022 года. В качестве обоснования приводится долг в размере 959 245 226,64 рубля.

Подаче заявления о несостоятельности предшествовал финансовый спор, который проектное бюро выиграло в марте 2021 года. В его основе лежали контракты на выполнение работ по доработке проектно-конструкторской документации в обеспечение постройки шести патрульных кораблей на базе проекта 22 160 и работ по техническому сопровождению постройки головного корабля проекта. Иск был удовлетворен частично. Решение устоялось в вышестоящей инстанции.

В едином госреестре юрлиц завод-ответчик был зарегистрирован в мае 2003 года, но, по данным с сайта, он ведёт свою историю с 1895 года. Среди заказчиков АО — Минобороны России.