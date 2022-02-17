Тбилиси, 17 февраля, 2022, 12:21 — ИА Регнум. В связи с пандемией коронавируса в Грузии сильно снизились цены на свадебные платья, сообщает 16 февраля грузинский телеканал «Мтавари архи».

Дарья Драй ИА REGNUM Девушка в свадебном платье

Представители магазинов одежды в Тбилиси утверждают, что после начала пандемии и введённых ограничений стало невозможно поддерживать старые цены. По их словам, по сравнению с 2019 годом в 2021 году продажи снизились на 80%. В настоящее время покупатели, как правило, неохотно заходят в магазин, поскольку свадьбы и праздничные мероприятия запрещены.

«Если до 2020 года наше свадебное платье в среднем стоило 3 000 лари ($ 1 020), то сейчас оно стоит 1 000 — 2 000 лари ($ 340 — $ 680). Кроме того, если раньше клиент платил за платье 5 000 лари ($ 1 700), то теперь он хочет заплатить только 1 000 лари ($ 340) за то же платье», — сказали продавцы одежды.