Пекин, , 03:49 — REGNUM Китайская технологическая компания разработала систему судей и тренеров с поддержкой искусственного интеллекта (ИИ), которая не только помогла тренировать китайских спортсменов, один из которых завоевал золотую медаль на зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине, но и участвовала в судействе более 40 тестовых соревнований на играх, сообщает 15 февраля газета Global Times.

Робот такси Цитата из к/ф «Вспомнить все» реж Пол Верховен. 1990. США

Система, получившая название Xiaoice CV Analysis Model для зимних видов спорта, была разработана ведущей китайской компанией по технологиям искусственного интеллекта Xiaoice. Система была создана для доступа в виде искусственного интеллекта с помощью технологии Xiaoice Neural Rendering (XNR) компании.

Искусственный интеллект представлен как красивый молодой человек. «Ему» также был дан особый голос и характер, а также человеческое имя — Гуаньцзюнь, что по-китайски звучит как «чемпион».

Согласно заявлению, опубликованному Xiaoice в Global Times, Гуаньцзюнь около трех лет служил в китайской команде по фристайлу и лыжным гонкам. 14 февраля вечером одна из спортсменок команды — Сюй Мэнтао — завоевала золотую медаль в соревнованиях по фристайлу среди женщин, что стало первым случаем, когда искусственный интеллект непосредственно участвовал в подготовке к элитному спортивному соревнованию, которое принесло золото спортсменке.

Система помогает анализировать движения спортсмена во время ежедневных тренировок, выявлять движения, которые могут привести к потере очков, и выбирать лучшие движения, сделанные во время тренировки. Она также может обеспечить многомерный анализ, связанный с такими показателями, как спортивные трассы и углы поворота, с точки зрения судей соревнований.

Система также создает уникальный спортивный файл для каждого спортсмена на основе данных, полученных в результате длительного наблюдения, что помогает сформировать научный план тренировок для каждого спортсмена. Помимо тренерской работы, Гуаньцзюнь также выполняет функции рефери, поскольку «он» 44 раза участвовал в судействе во время внутренних тестовых соревнований в начале февраля 2021 года, включая индивидуальные предварительные финалы и командные предварительные финалы.

«Его» судейская работа также была признана Международной федерацией лыжного спорта, а также Пекинским организационным комитетом зимних Олимпийских и Паралимпийских игр 2022 года, говорится в сообщении компании.

На зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине было применено множество инновационных технологий. Например, Xiaoice также разработала виртуального метеоролога имени Фэн Сяошу, которая будет отвечать за трансляцию прогнозов погоды. Виртуальные ведущие на языке жестов также выступали во время игр, помогая спортсменам с переводом на язык жестов.

Генеральный директор Xiaoice Ли Ди сказал, что компания планирует создавать больше ИИ-персонажей для спортивной индустрии, включая тренеров, виртуальных сотрудников на спортивных площадках, спортивных ведущих и дизайнеров для спортивных брендов.