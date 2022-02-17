Абуджа, , 03:47 — REGNUM Группа неизвестных вооруженных людей напала на мирных жителей в штате Плато в центральной части Нигерии, сообщает пресс-служба нигерийских вооруженных сил.

ВС Нигерии

Сообщается, что бандиты напали на шахту, где велась разработка полезных ископаемых. Военные, охранявшие месторождения, открыли ответный огонь. В результате стрельбы погибли четверо мирных жителей, еще двое получили ранения различной степени тяжести. Ведется расследование.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 февраля группа вооруженных людей напали на рынок в штате Абиа на юге Нигерии. В результате нападения погибли восемь посетителей рынка.

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