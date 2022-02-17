Тюмень, 17 февраля, 2022, 03:44 — ИА Регнум. На трассе Тюмень-Омск ледяная глыба влетела в лобовое стекло легкового автомобиля. Пострадал пассажир, об этом сообщает пресс-служба ГИБДД по Тюменской области.

Пресс-служба Госавтоинспекции по Тюменской области След от глыбы, прилетевшей в автомобиль

Дорожно-транспортное происшествие случилось на 53-м километре федеральной автодороги Тюмень — Омск в Ялуторовском районе. С грузовика упал ледяной снежный ком на автомобиль «Лада Гранта».

От пробитого лобового стекла пострадал пассажир — получил контузию обоих глаз.