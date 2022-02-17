Оттава, 17 февраля, 2022, 03:36 — ИА Регнум. Акции протеста против коронавирусных ограничений и обязательной вакцинации, инициированные дальнобойщиками, продолжаются в Канаде. Об этом 16 февраля сообщает канадский телеканал NTD.

Цитата из видео на YouTube Конвой свободы. Канада

Лидеры движения «Конвой свободы», организовавшие акции протеста в стране, заявили, что режим чрезвычайного положения, введённый премьер-министром Канады Джастином Трюдо, не может запретить мирные протестные акции. Несмотря на символическую победу властей, результатом которой стала разблокировка участниками «Конвоя свободы» важного контрольного пункта на границе Канады и США, протестующие не собираются сдавать позиций.

На настоящее время акции протеста в столице Канады, городе Оттава, продолжаются уже почти три недели. Судя по настрою организаторов и участников акций, они не собираются останавливаться на достигнутом. В ходе пресс-конференции, организованной лидерами «Конвоя свободы», ответственный за безопасность капрал Дэниел Булфорд, служивший ранее Королевской канадской конной полиции (КККП), и уволенный за отказ вакцинироваться от коронавируса, зачитал обращение к согражданам.

В документе всячески подчёркивается мирный характер акций и их законность. Булфорд уточнил, что организаторы «Конвоя свободы» всегда осуждали насилие, а цель протестов — добиться восстановления прав и свобод.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что протестующие в Канаде обещали разблокировать границу между провинцией Манитоба (Канада) и штатом Северная Дакота (США) до окончания 16 февраля.