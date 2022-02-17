Тбилиси, , 12:16 — REGNUM Президент Национальной федерации каратэ Грузии Каха Басилия был вынужден уйти в отставку, сообщает 16 февраля грузинский телеканал «Мтавари архи».

Каратэ Андрей Пронин © ИА REGNUM

«Масштабная атака на спорт продолжается, после футбола, борьбы и регби правительство взяло под свой полный контроль еще одну и многочисленную федерацию — федерацию карате», — заявили журналисты телканала.

Сам Басилия утверждает, что вынужден был подать в отставку из-за прямого вмешательства главы специальной службы государственной охраны Анзора Чубинидзе. Кроме того, Басилия был вынужден покинуть территорию Грузии.

Сейчас федерация ждет нового руководителя, который, скорее всего, снова будет выбран из людей, близких к правящей партии «Грузинская мечта».