Сантьяго, 17 февраля, 2022, 03:22 — ИА Регнум. В Чили в возрасте 93 лет умерла Кристина Кальдерон, последняя носительница языка индейцев-яганов, коренного народа архипелага Огненная Земля. Об этом 16 февраля сообщает пресс-служба чилийского правительства.

Конрад Мартенс. Абориген Огненной Земли

пресс-служба правительства Чили «Минутой молчания и посмертным награждением медалью министерства социального развития и по делам семьи глава ведомства Карла Рубилар отдала дань памяти Кристине Кальдерон, последней носительнице языка яганов и представительнице этого народа».

Ранее ожидалась, что Кальдерон, наделённая ЮНЕСКО в 2003 году статусом «живого наследия», лично получит медаль от министерства за вклад в развитие региона Магальянес и его культуры.

Отмечается, что Кристина Кальдерон приложила много усилий для сохранения культуры индейцев-яганов, их языка, рассказов и легенд. В том числе вместе с внучкой подготовила к изданию словарь языка яганов и литературный сборник.