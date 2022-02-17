Москва, , 03:37 — REGNUM Если по итогам 2021 года «Яндекс», работающий в России через цепочку офшорных компаний, прогнозировал выручку в районе 340−350 млрд рублей, то аппетиты на 2022 год уже гораздо выше. В отчёте Yandex N.V. дан прогноз по общей выручке группы на 2022 год — 490−500 млрд рублей, передаёт ИА REGNUM.

«Яндекс» Иван Шилов © ИА REGNUM

Уходящая корнями в Нидерланды группа на 2022 год прогнозирует рост рублевой выручки в сегменте «Поиск и порталы» (на 15−18%) и общий прирост объёма продаж в электронной коммерции, включая продажи продуктов питания в «Яндекс.Еда». В сегменте электронной коммерции IT-гигант ожидает удвоения показателя GMV (объёма оборота товаров) относительно 2021 года.

Что касается итогов 2021 года, то, по данным из отчёта, скорректированная чистая прибыль снизилась на 55% относительно такого же периода 2020 года, — с 17,9 до 8 млрд рублей. Общая выручка группы за 2021 год составила 356,17 млрд рублей (прирост на 54% относительно 2020 года), а чистый убыток — 14,653 млрд рублей против чистой прибыли 2020 года в районе 20,3 млрд рублей.

Эксперты отметили, что после публикации годовой отчётности акции «Яндекса» выросли в цене.

Напомним, надзорные инстанции в России в 2021 году неоднократно выставляли претензии к компаниям из дивизиона группы. Довольно часто ответчиком в соответствующих судебных спорах становилось ООО «Яндекс.Такси», к которому, например, есть претензии у минтранса Краснодарского края. Ведомство требует запретить фирме передачу заказов тем лицам, которые не имеют соответствующих разрешений.

Ранее ФАС РФ начала антимонопольное расследование в отношении ООО «Яндекс» и выявила дискриминацию сторонних сервисов в поисковике «Яндекса». Соответствующий судебный спор завершился подписанием мирового соглашения после того как IT-компания признала обоснованность выданного ФАС предупреждения.

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