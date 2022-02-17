Тюмень, , 03:07 — REGNUM В Тюмени отведён участок для строительства крупного приюта для бездомных кошек и собак. Идёт разработка проекта, сообщает региональный департамент имущественных отношений.

Бездомные животные Павел Ищенко

«В рамках организации работ по созданию межмуниципальных приютов для содержания животных без владельцев в собственность Тюменской области принят земельный участок площадью 18 730 квадратных метров, расположенный по адресу: Тюмень, Юго-Восточный промузел (кадастровый номер 72:23:0223001:1979)», — говорится в извещении департамента.

Это означает, что выделенный участок расположен на окраине Тюмени, вдали от жилой застройки, ближе к объездной дороге в сторону Старого Тобольского тракта.

Приют будет обслуживать Тюмень, Исетский, Тюменский, Нижнетавдинский районы.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2021 году муниципальные приюты для животных в Тюменской области были созданы в Ишиме и Ялуторовске. Аналогичные учреждения для бездомных животных уже существуют в Тобольске и Тюмени.

Читайте ранее в этом сюжете: В Тюменской области закрыта потребность в приютах для бездомных собак