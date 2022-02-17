Дамаск, , 03:00 — REGNUM Израиль запустил несколько ракет по объектам к югу от сирийской столицы Дамаска, сообщает пресс-служба вооруженных сил Сирии.

Сирия Иван Шилов © ИА REGNUM

«Израиль нанес несколько ударов ракетами класса «земля-земля» с территорий оккупированных Голанских высот по объектам в районе поселения Закия к югу от Дамаска», — заявили в ведомстве.

Сведений о возможных погибших или пострадавших не поступало. В ведомстве отметили, что в результате ракетной атаки был нанесен материальный ущерб. Других подробностей не поступало.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 февраля истребители ВВС Израиля нанесли ракетный удар в провинции Дамаск в Сирии. Восемь ракет были сбиты сирийскими средствами ПВО.