Североморск, Мурманская область, 17 февраля, 2022, 02:59 — ИА Регнум. Корабельная ударная группа Северного флота (СФ) ВМФ России в составе тяжёлого атомного ракетного крейсера «Пётр Великий» и фрегата «Адмирал флота Советского Союза Горшков» во взаимодействии с морской авиацией провела в Баренцевом море учения по противовоздушной обороне. Об этом 16 февраля сообщает пресс-служба СФ на сайте Минобороны РФ.

Mil.ru Атомный крейсер «Петр Великий»

По замыслу учений, на переходе морем корабли были атакована крылатыми ракетами и авиацией условного противника. Воздушные цели изображали самолёты армии ВВС и ПВО СФ. Они имитировали нанесение ударов крылатыми ракетами и бомбоштурмовые удары.

пресс-служба СФ «В настоящее время экипажи тяжёлого атомного ракетного крейсера «Пётр Великий» и фрегата «Адмирал флота Советского Союза Горшков» во взаимодействии с истребителями Су-33 и МиГ-29 морской авиации Северного флота отрабатывают отражение внезапных атак штурмовиков и истребителей, пикирующих на корабли группировки, путём комплексного применения ракетного вооружения и разнокалиберных артиллерийских систем АК-130, АК-630 и А-192».

Главной задачей боевых расчётов на данном этапе учений является отработка захвата и сопровождения воздушных целей радиотехническими средствами управления оружием. Боевые зенитно-ракетные и артиллерийские стрельбы по воздушным целям планируется выполнить на следующих этапах.

В манёврах Северного флота в Баренцевом море в настоящее время задействовано около 20 кораблей и судов обеспечения и более десяти самолётов и вертолётов морской авиации.

Как сообщало ИА REGNUM, на полигоне, расположенном в районе посёлка Спутник Мурманской области, артиллеристы морской пехоты Северного флота провели боевые стрельбы из гаубиц «Гвоздика» и РСЗО «Град».

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