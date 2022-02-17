Санкт-Петербург, 17 февраля 2022, 02:57 — REGNUM Два человека провалились под лёд у берегов Финского залива в Приморском районе Санкт-Петербурга. Об этом 17 февраля сообщает пресс-служба ГУ МЧС по городу.
ЧП произошло в ночь на 17 февраля возле посёлка Лисий нос. Двое мужчин провалились под лёд недалеко от дамбы, расположенной рядом с посёлком. По предварительной информации, один из мужчин утонул.
В настоящее время на месте происшествия работают спасатели, устанавливаются все обстоятельства трагедии.
Отмечается, что в Санкт-Петербурге несколько дней наблюдается аномальная для февраля погода. Днём температура воздуха держится выше нуля. В связи с этим спасатели постоянно предупреждают об опасности выхода на лёд.
Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Ленинградской области за зимнее время произошло девять происшествий на воде, три человека погибли, провалившись под лед, в том числе ребенок.
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