Тбилиси, 17 февраля, 2022, 02:59 — ИА Регнум. Министерство внутренних дел Грузии безосновательно выделяло крупные суммы в качестве бонусов для своих сотрудников, сообщает 16 февраля грузинское информационное агентство «Аи факти».

jb Грузинская полиция

В 2020 году МВД поощрило сотрудников денежным вознаграждением в размере 113,3 млн лари ($38,7 млн).

Однако МВД Грузии не может обосновать, за какие заслуги были награждены 22 тысячи сотрудников. Только в марте и декабре в качестве бонусов было перечислено в общей сложности 8 млн лари ($ 2,73 млн) .

Служба аудита по этому поводу заявила, что основание приказа и мотив выдачи денежной премии должным образом не задокументированы.