Южно-Сахалинск, 17 февраля, 2022, 02:52 — ИА Регнум. На Сахалине завершилось расследование уголовного дела по факту обрушения балкона с двумя женщинами в Корсакове, в результате чего одна из них скончалась, а вторая получила тяжкие телесные повреждения, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в областном СУ СКР.

Балкон жилого дома

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После падения балкона дело было возбуждено на начальника производственно-технического отдела одного из муниципальных предприятий. Её обвинили в оказании за плату услуги в сфере управления имуществом многоквартирного дома, представляющей реальную опасность для жизни и здоровья граждан.

Удалось выяснить, что работница УК знала об аварийном состоянии балкона в доме по улице Советской, так как собственник квартиры обращался в компанию. Но никаких мер принято не было — осмотр балконных плит не проводился, их аварийное состояние не выявлено, доступ к ним не ограничен.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Как сообщало ИА REGNUM, в Астрахани у исторического здания, в котором располагается региональное управление МВД, обвалилась часть балкона, написал «Астраханский листок».