Южно-Курильск, Сахалинская область, , 02:39 — REGNUM Жители Южно-Курильска на личном приёме граждан, который провели помощник прокурора области Лариса Астахова и прокурор района Александр Попов, пожаловались на коммунальщиков и медиков, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в прокуратуре Сахалина.

Курилы Иван Шилов © ИА REGNUM

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Население обратилось к прокурорам с жалобами на ненадлежащее содержание улично-дорожной сети и дворовой территории, нарушения порядка оказания коммунальных услуг и медицинской помощи. Также были подняты социальные вопросы.

«По принятым обращениям прокурору района поручено незамедлительно организовать проведение надзорных мероприятий. Результаты рассмотрения обращений и фактическое восстановление нарушенных прав граждан останется поставлено на контроль», — отметили в ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, некоторые управляющие компании могут лишить лицензий в Самарской области.