Сува, 17 февраля, 2022, 02:33 — ИА Регнум. Землетрясение магнитудой 6,8 было зарегистрировано сейсмологами в Тихом океане у берегов Фиджи. Об этом 16 февраля сообщила геологическая служба США (USGS).

(сс) kyle post Фиджи

Подземные толчки были зарегистрированы в 23:21 мск, эпицентр располагался в 572 км на северо-восток от населённого пункта Хавелулото, в Королевстве Тонга. Самый густонаселённый город Сува (проживает около 77 тыс. человек), столица Фиджи, находился в 648 км от эпицентра.

Очаг землетрясения находился на глубине 535 км. Информация о возможных пострадавших и разрушениях не поступала. Угроза цунами не объявлялась.

Ранее ИА REGNUM сообщало об угрозе мощного землетрясения в Индонезии, в Зондском проливе.