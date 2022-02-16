Бразилиа, 17 февраля, 2022, 02:31 — ИА Регнум. В городе Петрополисе, расположенном в бразильском штате Рио-де-Жанейро, в результате сильных дождей и вызванных ими паводка и оползней погиб уже 71 человек, в том числе восемь несовершеннолетних. Об этом со ссылкой на спасательные службы 16 февраля сообщает телеканал Globo.

(сс) jarmoluk Ливень

По последним данным, спасатели вызволили из-под завалов 16 жителей, сколько ещё человек могут находиться под развалинами, можно только предполагать. В поисковых работах задействовано 400 спасателей и 200 полицейских, которым помогают военнослужащие и добровольцы. С 15 февраля в терпящем бедствие городе находится губернатор штата Клаудиу Кастру, координирующий действия различных ведомств.

Всего в городе зафиксировано около 190 оползней и 230 мелких инцидентов, полностью разрушены 54 здания. В связи с многочисленными жертвами объявлен траур.

Находящийся с визитом в России президент Бразилии Жаир Болсонару распорядился оказать пострадавшим федеральную помощь. 18 февраля, сразу после возвращения из поездки, он должен посетить Петрополис. Президент России Владимир Путин выразил свои соболезнования в связи с трагедией.

Как сообщало ИА REGNUM, в городе Петрополисе в бразильском штате Рио-де-Жанейро из-за сильных дождей и вызванного ими паводка погибли 23 человека.

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