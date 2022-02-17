Южно-Сахалинск, , 02:27 — REGNUM Уровень заболеваемости COVID-19 на Сахалине за неделю увеличился в два раза, а в сравнении с аналогичным периодом прошлого года — в семь раз, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в областном управлении Роспотребнадзора.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Всего в островном регионе лабораторно инфицирование коронавирусной инфекцией подтвердилось у 52 041 человека. Показатель заболеваемости составил 10 687,38 на 100 тыс. населения — превышает среднероссийский уровень на 8%.

С 7 по 13 февраля в области выявили 3562 случая заражения коронавирусом, это в два раза больше, чем неделей ранее и в семь раз больше, чем в этот период в 2021 году.

Активнее всего коронавирусная инфекция распространяется в Корсаковском, Томаринском, Анивском районе и в Южно-Сахалинске.

Большинство заразившихся (93,99%) переносят болезнь в форме ОРВИ, пневмонией болеют 6,01%.

Как сообщало ИА REGNUM, в Вооружённых силах России по состоянию на 16 февраля выявлено более 5,2 тысячи носителей коронавирусной инфекции.