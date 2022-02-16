В Грузии предъявлено обвинение матери, убившей своего ребёнка
Поти, Грузия, 17 февраля, 2022, 02:34 — ИА Регнум. В грузинском городе Поти было предъявлено обвинение женщине, убившей своего новорожденного ребёнка, сообщает 16 февраля прокуратура Грузии.
Прокуратура предъявила обвинения матери по факту умышленного убийства новорожденного в Поти. В результате расследования, проведенного министерством внутренних дел, было установлено, что 10 февраля женщина задушила своего новорожденного сына с целью преднамеренного убийства, а затем поместила его в канализационную трубу.
Женщина была арестована полицией 14 февраля. Ей было предъявлено обвинение по статье 112 Уголовного кодекса Грузии (умышленное убийство матерью новорожденного). Прокуратура уже обратилась в городской суд Поти с ходатайством о применении к обвиняемой меры пресечения в виде заключения под стражу.