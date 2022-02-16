Поти, Грузия, 17 февраля, 2022, 02:34 — ИА Регнум. В грузинском городе Поти было предъявлено обвинение женщине, убившей своего новорожденного ребёнка, сообщает 16 февраля прокуратура Грузии.

Oregon Department of Transportation Под арестом

Прокуратура предъявила обвинения матери по факту умышленного убийства новорожденного в Поти. В результате расследования, проведенного министерством внутренних дел, было установлено, что 10 февраля женщина задушила своего новорожденного сына с целью преднамеренного убийства, а затем поместила его в канализационную трубу.

Женщина была арестована полицией 14 февраля. Ей было предъявлено обвинение по статье 112 Уголовного кодекса Грузии (умышленное убийство матерью новорожденного). Прокуратура уже обратилась в городской суд Поти с ходатайством о применении к обвиняемой меры пресечения в виде заключения под стражу.