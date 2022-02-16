Исламабад, 17 февраля, 2022, 02:16 — ИА Регнум. Шестерых террористов ликвидировали силовики Пакистана в ходе спецоперации в провинции Белуджистан на юго-западе страны, сообщает пресс-служба вооруженных сил республики.

Полиция Пакистана

Сообщается, что военные получили данные о нахождении боевиков в районе Буледа, туда были направлены силы на борьбу с террористами. Боевики, будучи обнаруженными, открыли огонь по военнослужащим. В ходе перестрелки были ликвидированы шестеро террористов, на месте происшествия изъяли большое количество стрелкового оружия и боеприпасов.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 февраля военнослужащие армии Пакистана ликвидировали террориста в провинции Хайбер-Пахтунхва. Отмечалось, что убитый боевик был причастен к похищению людей и заказным убийствам.