Тбилиси, , 02:09 — REGNUM Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили 16 февраля опубликовал на своей странице в «Фейсбуке» пост о ситуации вокруг Украины.

Михаил Саакашвили Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«В результате всего кризиса Украина, благодаря мужеству и единству, при поддержке всего мира, выходит более сильной и победоносной, чем когда-либо за последние столетия. Как гражданин Украины, я горжусь этим. Грузия, благодаря своему коллаборационистскому, трусливому олигарху, остается более изолированной и более уязвимой, с наименьшей репутацией за последние 30 лет. Как грузин, я сожалею об этом и знаю, что мы все должны пожать друг другу руки, чтобы вытащить нашу страну из ямы международного забвения. Если мы хотим мира и безопасности, мы должны быть с Западом!», — написал Саакашвили.

Напомним, что Саакашвили арестован грузинскими властями и находится в тюрьме.