Тбилиси, 17 февраля, 2022, 02:09 — ИА Регнум. Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили 16 февраля опубликовал на своей странице в «Фейсбуке» пост о ситуации вокруг Украины.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Михаил Саакашвили

«В результате всего кризиса Украина благодаря мужеству и единству, при поддержке всего мира выходит более сильной и победоносной, чем когда-либо за последние столетия. Как гражданин Украины, я горжусь этим. Грузия благодаря своему коллаборационистскому трусливому олигарху остается более изолированной и более уязвимой, с наименьшей репутацией за последние 30 лет. Как грузин, я сожалею об этом и знаю, что мы все должны пожать друг другу руки, чтобы вытащить нашу страну из ямы международного забвения. Если мы хотим мира и безопасности, мы должны быть с Западом!» — написал Саакашвили.

Напомним, что Саакашвили арестован грузинскими властями и находится в тюрьме.