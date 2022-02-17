Вашингтон, , 01:47 — REGNUM Коммерческие запасы нефти в США увеличились с 6 по 11 февраля на 1,121 млн баррелей и составили более 411,5 млн баррелей, сообщило на своем сайте американское министерство финансов.

Нефть Иван Шилов © ИА REGNUM

Однако аналитики, которых ранее опросило агентство Bloomberg, прогнозировали, что нефтяные резервы страны сократятся на 2,17 млн баррелей, а запасы бензина возрастут на 500 тыс. баррелей. Кроме того, они полагали, что запасы дистиллятов нефти в стране снизятся на 1,5 млн баррелей.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 февраля Организация стран — экспортеров нефти (ОПЕК) опубликовала новый прогноз, согласно которому в США в 2022 году будет добываться 11,79 млн баррелей в сутки вместо 11,82 млн баррелей, что прогнозировалось ранее.

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