Вашингтон, 17 февраля, 2022, 01:47 — ИА Регнум. Коммерческие запасы нефти в США увеличились с 6 по 11 февраля на 1,121 млн баррелей и составили более 411,5 млн баррелей, сообщило на своем сайте американское министерство финансов.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

Однако аналитики, которых ранее опросило агентство Bloomberg, прогнозировали, что нефтяные резервы страны сократятся на 2,17 млн баррелей, а запасы бензина возрастут на 500 тыс. баррелей. Кроме того, они полагали, что запасы дистиллятов нефти в стране снизятся на 1,5 млн баррелей.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 февраля Организация стран — экспортеров нефти (ОПЕК) опубликовала новый прогноз, согласно которому в США в 2022 году будет добываться 11,79 млн баррелей в сутки вместо 11,82 млн баррелей, как прогнозировалось ранее.